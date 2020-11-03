Иммобиле и Лейва не сыграют с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле не примет участия в матче с петербургским «Зенитом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, Иммобиле, а также бразильский полузащитник Лукас Лейва не полетели в Петербург на матч с российским клубом. Отмечается, что футболисты тренировались с «Лацио» в обычном режиме. Предполагается, что причиной такого решения мог стать запрет УЕФА на участие в матче, потому что ранее они переболели коронавирусом.

Отметим, матч между петербургским «Зенитом» и римским «Лацио» состоится завтра, 3 ноября, в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матч между «Зенитом» и «Лацио» обслужит португалец Артур Диаш. Ассистенты арбитра — Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Антониу Нобре. Арбитр ВАР — Тьягу Мартинш.