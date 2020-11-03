Российский футбольный арбитр Сергей Карасев и его бригада получили назначение на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Слован».

Отметим, Сергей Карасев будет главным арбитром встречи, его ассистентами на боковой линии выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым, резервным арбитром встречи назначен Владимир Москалев.

Игра состоится в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар Арена» в четверг, 5 ноября. Начало назначено на 23:00 по московскому времени.

Ранее Сергей Карасев перенес коронавирус, инфекция у арбитра была выявлена незадолго до матчей в Лиге наций. К работе футбольным арбитром он вернулся только в конце октября, отработав на встрече московского «Динамо» и «Тамбова».