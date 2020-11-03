Каталонская «Барселона» не сможет подписать австрийского защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу.

Об этом сообщает твиттер Bayern & Germany. По информации источника, сине-гранатовые не сможет подписать Алабу даже как свободного агента, так как у каталонцев нет финансов на выплату зарплаты австрийцу, который сейчас получает восемь миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» являются приоритетными вариантами для Алабы. При этом австриец также готов перейти в «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус» или «Пари Сен Жермен».

Напомним, Давид Алаба не смог договориться о новом соглашении с «Баварией», и мюнхенцы отозвали предложение.

Текущий контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года, с января футболист сможет вести переговоры с другими командами.