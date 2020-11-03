12-я ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка поделился планами на будущее. Спортсмен признался, что задумывается о том, чтобы уйти из тенниса.

«Близится завершение моей карьеры, но я думаю, что способен на последний рывок. Хочу довести себя до идеальных кондиций, чтобы снова быть среди лучших. Постараюсь пройти этот путь во время предсезонной подготовки. А получится у меня или нет, увидим в 2021 году», — сказал Вавринка, слова которого приводит Punto de Break.

На данный момент Вавринка выступает на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник, 3 ноября, он одолел британца Даниэля Эванса в матче первого круга 6:3, 7:6 (6:3).

Имя своего следующего соперника швейцарец пока не знает: им станет либо француз Жиль Симон, либо американец Томми Пол, которые сегодня вечером встретятся в рамках первого круга.