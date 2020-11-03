Главный турнир года 2020 World Championship по League of Legends обошёлся без заражений коронавирусоной инфекцией со стороны участников. Киберспортсмены и менеджмент были изолированы более чем на месяц от остальной среды, однако по истечение турнира все тесты были отрицательные. Данную информацию опубликовал у себя в твиттере журналист Тайлер FionnOnFire Эрцбергер.

Поздравляю Riot Games с успешной организацией месячного »пузыря» в Шанхае, где 22 команды со всего мира оказались изолированы на карантине, но замечательно выступили и вернулись домой без положительных тестов на коронавирус. Браво!

Журналист также отметил, что большое количество турниров по киберспортивным дисциплинам было перенесено на 2021 года, однако Riot Games взяли на себя ответственность и полностью справились с поставленной задачей.

Чемпионом 2020 World Championship стала команда DAMWON Gaming, которая в финале обыграла Suning со счетом 3:1, а лучшим игроком стал Лесник DAMWON Gaming Ким Canyon Ген Бу.