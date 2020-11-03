Нидерландский боец UFC в тяжелом весе Алистар Оверим хочет провести реванш с бойцом из суринама Жаирзиньо Розенструйком, которому проиграл нокаутом в декабре 2019-го.

«Я сводил его в школку. При всем уважении, на мой взгляд, это было очень плохое решение от рефери. Он дал отмашку, когда не осталось времени. Этот бой необходимо провести еще раз», – написал Оверим в своем Twitter.

Напомним, рефери остановил поединок Оверима и Розенструйка за четыре секунды до его окончания, когда Оверим пропустил мощный удар, но остался в сознании.

Ранее российский боец Александр Волков после победы над Уолтом Харрисом изъявил желание подраться с Алистаром Оверимом, Жаирзиньо Розенструйком или Жуниором дус Сантусом. Бразильцу уже назначен поединок с Сирилом Гейном.