Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что японский гонщик Юки Цунода в ближайшее время будет активно задействован в работе команды.

20-летний японец может заменить в команде россиянина Даниила Квята в сезоне-2021. Руководство команды пролило контракт только с Пьером Гасли, будущее Квята пока остается неопределенным.

В ближайшее время Цунода проведет тесты в Имоле на болиде STR13 2018 года. Кроме того, японский гонщик примет участие в тестах новичков в Абу-Даби после завершения сезона.

«Юки Цунода должен привыкнуть к машине «Формулы-1». В Имоле будут его первые заезды на болиде «Ф-1». Это непростой трек, и я проинструктирую его как можно лучше, что делать, а затем мы хотим проехать 300 км для получения разрешения от ФИА, чтобы в конечном итоге поучаствовать в первой сессии свободных заездов в Бахрейне или Абу-Даби», — сказал Тост, слова которого приводит Autosport.

Функционер подчеркнул, что участие Цуноды в свободных заездах будет зависеть от того, как гонщик закончит сезон в Формуле-2.

Напомним, Цунода является пилотом программы развития «Ред Булл». На данный момент он занимает третье место в зачете пилотов Формулы-2.