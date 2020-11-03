Новозеландский боец UFC в легком весе Дэн Хукер поделился мнением о победе Хабиб Нурмагомедова над Джастином Гэтжи в главном поединке UFC 254.

По словам Хукера, Гэтжи хорошо проявил себя в стойке, но не владел территорией. Он отметил, что Макгрегор контролировал центр октагона и вынудил Хабиба отступить, и это упущение Гэтжи.

Хукер добавил, что тогда Хабиб искал бы тейкдаун на открытом пространстве, а там он не настолько успешен, как у сетки.

«Гэтжи реагировал на обманные движения Хабиба. Но он был слишком близок к сетке», — сказал Хукер в своем подкасте.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.