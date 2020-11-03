Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин госпитализирован с коронавирусом.

Его поединок с Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября, будет перенесен на другую дату. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский, слова которого приводит «Чемпионат».

«Мы будем переносить поединок. У Саши Поветкина обнаружен коронавирус, он в одной из московских клиник под присмотром врачей. Будем надеяться, что Саша восстановится быстро», — сказал Рябинский.

Он добавил, что Поветкин вернется в 2021 году с реваншем. Что касается его состояния, Рябинский отметил, что болезнь протекает не бессимптомно, но умеренно. У Поветкина повышенная температура, однако критических осложнений нет.

Напомним, предыдущий бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта прошел 22 августа, в пятом раунде российский боксер нокаутировал соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC, а также почетный пояс WBC Diamond. Почти сразу после победы над Уайтом Поветкин сообщил, что согласен провести бой-реванш.