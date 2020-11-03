Хабиб о Махачеве: Следующий король легкого веса

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своем партнере по тренировочной команде Ислама Махачева.

«Следующий король легкого веса», – написал Хабиб под афишей боя Махачев – Рафаэль Дос Аньос.

Отметим, Ислам Махачев подерется с Дос Аньосом 14 ноября в главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе.

Изначально этот бой должен был состояться 24 октября на турнире UFC 254, но его отменили из-за положительного теста на коронавирус у бразильца.

Россиянин провел 19 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед при одном поражении. Махачев должен был принять участие в одном из апрельских турниров UFC, которые были отменены из-за коронавируса.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поделился планами о том, когда Ислам Махачев будет драться за пояс.