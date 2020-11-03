Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Специалист отметил, что команда серьезно настроена на предстоящую игру.

«Мы встречаемся с командой, посеянной в группе из первой корзины и не набравшей очков. На трибунах будет 20 тысяч человек, но мы должны сыграть в свою игру, держа в уме, что два матча с «Зенитом» будут чрезвычайно важны для выхода в плей-офф», — сказал Индзаги, слова которого приводит Sky Sport Italia.

Тренер отметил, что матчи Серии А проходят без зрителей, в Бельгии стадионы также закрыты для болельщиков, но в Петербурге матч посетит большое количество человек. По мнению Индзаги, это станет отличным стимулом для его футболистов.

Напомним, матч на «Газпром-Арене» будет проходить завтра, 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.