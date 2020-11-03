В новой дисциплине от Riot Games Valorant ещё не прошло ни одного серьёзного турнира для СНГ-региона, а конфликты игроков и организации уже есть. Team Empire объявила о том, что коллектив покинул игрок Вадим tian Филькин из-за непрофессионализма в работе и ответственности перед командой.

Представитель организации Максим Nirvana_sf Залилов заявил, что киберспортсмен отказался играть турнир из-за похода в парикмахерскую и данный факт стал финальной точкой в работе с tian.

Исключение из рядов нашей команды произошло не только по причине отказа играть “рофло-турнир” из-за записи в парикмахерскую. Я бы сказал что это стало той самой “последней каплей” в череде красных флажков со стороны юного игрока. У Тиана пока нет понимания профессионального отношения к игре. Он готов играть, но не относится к поставленным задачам серьезно.

Залилов также сообщил о проблемах с коммуникацией у игрока и то, что киберспортсмен не готов уделять игре должное количество времени, чем останавливает рост коллектива.

Сам игрок не остался в стороне и поделился своей версией происходящего. Вадим объяснил свою позицию тем, что не являлся игроком организации из-за того, что Team Empire не платили зарплату, вдобавок в контракте была прописана система штрафов и байаута.

Ни 1 игрок не был подписан, анонс был сделан только для орги, т.к это было выгодно им, просто заявить себя на сцену в валоранте. И слово ,,подписали,, в анонс, я вообще не понимаю зачем было добавлено. Так же хотели заставить подписывать контракт с 0 зп, со штрафами и ,,байаутом,,. Когда я отказался его подписывать через неделю мне поставили ультиматум.

Игрок также добавил, что тратил на игру практически весь день и пропускал учёбу из-за подготовки к турнирам и взаимодействию с командой. В своей группе «ВКонтакте» Tian сообщил, кто организация готова была подписать контракт с игроками после окончания турнира First Strike, однако игроки должны были подписать предыдущий документ до этого.