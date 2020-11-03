Валуев о Поветкине: Мы не знаем, какое поражение лёгких, как будет протекать болезнь

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев отреагировал на новость о том, что Александр Поветкин заболел коронавирусом.

Российский боксер госпитализирован, его бой с Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября, перенесен на неопределенный срок.

«Очень жалко, что Саша заразился коронавирусом. Будет ли ждать Уайт? А куда он денется? Ждать он не обязан, конечно, бой он, возможно, какой-то и проведёт», — сказал Валуев, слова которого приводит «Чемпионат».

Экс-спортсмен добавил, что сам переболел коронавирусом, поэтому не понаслышке знает, что это такое. По словам Валуева, болезнь дает большую нагрузку на сердце и легкие, а также снижает выносливость.

«Трудно говорить, когда Саша будет готов выступать, мы не знаем, какое поражение лёгких, как будет протекать болезнь. Даже врач вряд ли это скажет», — сказал Валуев.