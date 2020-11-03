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  • 20:24,  3 ноября 2020
Бокс/MMA
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Валуев о Поветкине: Мы не знаем, какое поражение лёгких, как будет протекать болезнь

Валуев о Поветкине: Мы не знаем, какое поражение лёгких, как будет протекать болезнь
Николай Валуев. Фото: Неваспорт

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев отреагировал на новость о том, что Александр Поветкин заболел коронавирусом.

Российский боксер госпитализирован, его бой с Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября, перенесен на неопределенный срок.

«Очень жалко, что Саша заразился коронавирусом. Будет ли ждать Уайт? А куда он денется? Ждать он не обязан, конечно, бой он, возможно, какой-то и проведёт», — сказал Валуев, слова которого приводит «Чемпионат».

Экс-спортсмен добавил, что сам переболел коронавирусом, поэтому не понаслышке знает, что это такое. По словам Валуева, болезнь дает большую нагрузку на сердце и легкие, а также снижает выносливость.

«Трудно говорить, когда Саша будет готов выступать, мы не знаем, какое поражение лёгких, как будет протекать болезнь. Даже врач вряд ли это скажет», — сказал Валуев.

Напомним, предыдущий бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта прошел 22 августа, в пятом раунде российский боксер нокаутировал соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC, а также почетный пояс WBC Diamond. Почти сразу после победы над Уайтом Поветкин сообщил, что согласен провести бой-реванш.

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