Российский певец Владислав Топалов рассказал о работе с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных, с которой выступает в паре в проекте «Ледниковый период».

По словам Топалова, Ильиных стала для него в некотором роде учителем не только в фигурном катании, но и по жизни, потому что он давно никому не подчинялся.

«Я сам себе хозяин, а тут она как бы главный человек, ещё и женщина, которая может на меня наорать, может послать. Это хороший жизненный урок, напоминающий о смирении, терпении, дисциплине, понимании, добродушии», — сказал Топалов, слова которого приводит People Talk.

Напомним, Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Сочи-2014, а также бронзовую награду в индивидуальном первенстве в танцах на льду.