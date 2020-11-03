Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о состоянии команды накануне матча с «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось, сразу же понеслось. Поэтому какие-то болячки есть, как у любого профессионального спортсмена», — сказал Дзюба, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Форвард добавил, что футболисты привыкли к этому, и если ничего не болит, значит, что-то не так. Говоря о своем состоянии, Дзюба заверил, что уже восстановился и успел немного отдохнуть, а вчера уже вернулся к тренировкам в общей группе.

«С нетерпением ждём матча с «Лацио», так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы. Матч с «Лацио» будет трудным — не зря команда обыграла дортмундскую «Боруссию». Ждём встречи», — добавил Дзюба.

Матч состоится завтра, 4 ноября, в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.