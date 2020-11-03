Московский «Локомотив» опубликовал проморолик к матчу с «Атлетико» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Видео на YouTube-канале клуба сделано в стиле популярного испанского сериала «Бумажный дом».

Матч состоится сегодня, 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Главным арбитром встречи назначен судья Бенуа Бастьен из Франции. Помогать ему на боковых линиях будут Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервным арбитром встречи выступит Карим Абед.

Напомним, «Локомотив» после двух матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, единственный мяч «Локо» забил Антон Миранчук.