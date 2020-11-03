В рамках нижней сетки группы C BLAST Premier Fall Series 2020 встретятся две бразильские команды MIBR и FURIA. Старт матча рассчитан на 21:30 по московскому времени.

MIBR vs FURIA

В данный момент MIBR занимают 234 место в рейтинге HLTV, однако результаты команды намного выше данного результата. Об этом говорит вчерашний матч между бразильской команды и лучшей команды мира Astralis. Хоть MIBR и проиграли со счётом 2:1, но на Vertigo были дополнительные раунды, а на пике Astralis бразильцы и вовсе одержали победу со счётом 13-16.

FURIA в свою очередь, недавно провела серию успешных выступлений, забрав себе IEM New York 2020 для североамериканского региона, обыграв со счётом 3:1 100 Thieves. До этого коллектив обыграл Evil Geniuses со счётом 2:0 и Liquid со счётом 2-1.

В рамках BLAST Premier Fall Series 2020 бразильская команда не смогла справиться с обновлённым составом G2 и проиграли на двух картах в рамках bo3 серии.

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