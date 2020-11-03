Российская бегунья Маржана Ибаева, специализирующаяся на дистанциях 200, 400 и 800 метров, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил,.
Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики. 25-летняя спортсменка сдала допинг-пробу на командном чемпионате России. В ней был обнаружен ряд запрещенных веществ: метаболит дростанолона, дегидрохлорметилтестостерон, станозолол (все — анаболические стероиды) и мельдоний.
Срок дисквалификации россиянки будет отсчитываться с 12 октября 2020 года. Результаты, показанные Ибаевой с 19 сентября, аннулированы.
Ибаева в 2020 году на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа в помещении заняла первое место в беге на 60, 200 и 400 метров.
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