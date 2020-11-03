Тренер сборной России по биатлону Дмитрий Шукалович сообщил, что мужская команда завершила снежный сбор Алдане.

«Сбор в Алдане закончили. Надеемся, что якутский снег и воздух придаст сил на весь сезон», – написал Шукалович на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фотографии с тренировок.

Напомним, новый сезон Кубка мира начнется в конце ноября в финском Контиолахти, где состоятся два подряд этапа. Затем два этапа подряд пройдут в австрийском Хохфильцене.

Мужская сборная России тренировалась в Алдане с 16 октября. Ранее Валерий Польховский сообщил о том, каким будет отбор в сборную России на Кубок мира по биатлону.