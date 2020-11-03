22-летний киберспортсмен Евгений Chuvash Макаров сообщил на своей трансляции о том, что Айрат Silent Газиев будет тренировать новый состав Team Spirit по Dota 2. Макаров также сообщил, что сам состав «драконов» остаётся засекреченный в данный момент.

Silent будет состав Team Spirit тренировать, который сейчас новый соберут. Кто играет в Team Spirit? Это пока секретная информация. Узнаете, когда выйдет анонс.

Последним коллективом, в котором Silent принимал участие была Winstrike в 2019 году. Текущий год 27-летний игрок провёл практически полностью в инактиве.

Предыдущий состав Team Spirit закончил своё существование этим летом, в ростере тогда играли Александр Immersion Хмелевской, Василий AfterLife Шишкин, Игорь iLTW Филатов, Антон yy Шкредов и капитан состава Михаил Misha Агатов. В данный момент все игроки находятся в других организациях или выступают в качестве стендинов в рамках серии онлайн турниров.