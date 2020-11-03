Футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал, как переболел коронавирусом.

«Конечно, всем хочу пожелать здоровья. Коронавирус — неприятная штука, но протекало всё в принципе нормально для здорового организма. К сожалению, я выбыл из тренировочного процесса и не тренировался 10-12 дней», — сказал Карасев, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Арбитр подчеркнул, что в последние дни чувствует себя хорошо и удовлетворительно оценивает свое состояние в матче «Тамбов» — «Динамо». Он признался, что некоторые моменты матча не смог увидеть самостоятельно, поэтому на помощь пришла система видеоповторов.

По словам Карасева, бывают такие матчи, в которых за один тайм происходит больше моментов, чем в пяти других играх. Судья выразил надежду на то, что в следующих встречах будет меньше спорных эпизодов.