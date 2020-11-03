«Локомотив» назвал состав на матч с «Атлетико»

Тренерский штаб московского «Локомотива» во главе с Марко Николичем определился со стартовым составом на матч с мадридским «Атлетико».
Состав «Локомотива»: Гилерме (голкипер), Живоглядов, Райкович, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Игнатьев, Миранчук, Смолов, Зе Луиш.
Матч состоится на «РЖД Арене» сегодня, 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Напомним, «Локомотив» после двух матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, единственный мяч «Локо» забил Антон Миранчук.
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