Организаторы фестиваля «Влюбленные в фигурное катание» сообщили Nevasport, что в мероприятии примут участие Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Ранее сообщалось, что в число участников также вошел титулованный испанский фигурист Хавьер Фернандес, он уже получил визу для прибытия в Россию.

Мероприятие будет проходить 6-7 ноября в Москве на «ЦСКА-Арене». Ранее своё участие в фестивале подтвердили олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар/Максим Траньков и серебряные призеры ЧМ и ОИ Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Также с показательными номерами выступят бронзовые призеры ЧМ Наталья Забияко/Александр Энберт.