Названа предварительная дата перенесённого реванша Поветкина с Уайтом

Бой-реванш между временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиными Диллианом Уайтом может состояться 30 января. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса». При этом уточняется, что речь идет лишь о предварительной дате.
Напомним, поединок был запланирован на 21 ноября, однако сегодня, 3 ноября, стало известно, что он будет перенесен. Дело в том, что российский боксер заболел коронавирусом, на данный момент он находится в больнице. Болезнь протекает не бессимптомно, у Поветкина повышенная температура.
Напомним, предыдущий бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта прошел 22 августа, в пятом раунде российский боксер нокаутировал соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC, а также почетный пояс WBC Diamond. Почти сразу после победы над Уайтом Поветкин сообщил, что согласен провести бой-реванш.
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