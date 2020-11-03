Названа предварительная дата перенесённого реванша Поветкина с Уайтом

Бой-реванш между временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиными Диллианом Уайтом может состояться 30 января. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса». При этом уточняется, что речь идет лишь о предварительной дате.

Напомним, поединок был запланирован на 21 ноября, однако сегодня, 3 ноября, стало известно, что он будет перенесен. Дело в том, что российский боксер заболел коронавирусом, на данный момент он находится в больнице. Болезнь протекает не бессимптомно, у Поветкина повышенная температура.