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  • 22:18,  3 ноября 2020
Футбол
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«Локомотив» и «Атлетико» начали матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

&#171;Локомотив&#187; и &#171;Атлетико&#187; начали матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Федор Смолов и Маринато Гилерме. Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"

В Москве на стадионе «РЖД Арена» стартовал футбольный матч между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучал в 20:55 мск.

Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

Стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Гилерме (голкипер), Живоглядов, Райкович, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Игнатьев, Миранчук, Смолов, Зе Луиш.

Напомним, «Локомотив» после двух матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, единственный мяч «Локо» забил Антон Миранчук.

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