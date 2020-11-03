«Локомотив» и «Атлетико» начали матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

В Москве на стадионе «РЖД Арена» стартовал футбольный матч между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучал в 20:55 мск.
Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.
Стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Гилерме (голкипер), Живоглядов, Райкович, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Игнатьев, Миранчук, Смолов, Зе Луиш.
Напомним, «Локомотив» после двух матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, единственный мяч «Локо» забил Антон Миранчук.
Комментарии Развернуть