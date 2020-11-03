«Золотой состав» Natus Vincere образца 2010 года выступит в шоу-матче с бывшим составом CR4ZY по CS:GO, который в данный момент выступает под названием Project X. Встреча запланирована 8 ноября в Харькове в клубе Z-Arena. В данный момент неизвестно, будут ли присутствовать зритеи.

NAVI-2010 за 2020 год уже сыграли два шоуматча, один из которых выиграли. В мае коллектив Даниил Zeus Тесленко обыграл стак СНГ-стримеров с итоговым счётом 3:1, а в конце лета игроки сошлись с нынешним составом по CS:GO. Битва проходила, как в Counter-Strike 1.6, так и в последней версии игры. NAVI-2010 проиграли со счётом 2:4.

Project X победила на WhiteBIT Super Cup и получила 50 тыс. гривен и возможность встретится на одном сервере с легендарной командой.

Состав NAVI-2010:

Даниил Zeus Тесленко;

Тесленко; Иоанн Edward Сухарев;

Сухарев; Егор markeloff Маркелов;

Маркелов; Арсений ceh9 Триноженко;

Триноженко; Сергей starix Ищук.

Состав Project X: