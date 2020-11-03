«Золотой состав» Natus Vincere образца 2010 года выступит в шоу-матче с бывшим составом CR4ZY по CS:GO, который в данный момент выступает под названием Project X. Встреча запланирована 8 ноября в Харькове в клубе Z-Arena. В данный момент неизвестно, будут ли присутствовать зритеи.
NAVI-2010 за 2020 год уже сыграли два шоуматча, один из которых выиграли. В мае коллектив Даниил Zeus Тесленко обыграл стак СНГ-стримеров с итоговым счётом 3:1, а в конце лета игроки сошлись с нынешним составом по CS:GO. Битва проходила, как в Counter-Strike 1.6, так и в последней версии игры. NAVI-2010 проиграли со счётом 2:4.
Project X победила на WhiteBIT Super Cup и получила 50 тыс. гривен и возможность встретится на одном сервере с легендарной командой.
Состав NAVI-2010:
- Даниил Zeus Тесленко;
- Иоанн Edward Сухарев;
- Егор markeloff Маркелов;
- Арсений ceh9 Триноженко;
- Сергей starix Ищук.
Состав Project X:
- Сергей Sergiz Атаманчук;
- Александр Psycho Злобин;
- Евгений 7oX1C Мотцевой;
- Дмитрий SENSEi Шворак;
- Сергий DemQQ Демченко.
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