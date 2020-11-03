Четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани пройдет со зрителями.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство спорта Республики Татарстан. Соревнования будут проходить в период с 8 по 12 ноября в ледовом Дворце спорта, рассчитанном на 3 345 посетителей.

«Продажа билетов ведется не более чем на семьдесят процентов зрительских мест, то есть максимально возможная квота продаж – 2 330 человек, и из этого числа продано менее семидесяти процентов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Зрители смогут пройти на трибуны только в защитных масках, на входе у них будут измерять температуры. Все группы зрителей будут разделены на зоны, также будут организованы зоны для просмотра соревнований для спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц, гостей и прессы.

На соревнования будут пускать строго в масках с прохождением термометрии на входе. Зоны для просмотра соревнований для спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц, гостей и прессы будут отдельными, также все группы зрителей разделены по зонам.

С расписанием соревнований можно ознакомиться по ссылке.