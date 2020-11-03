«Фламенго» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе прав на нападающего Педро Рошу.

Как сообщает Esporte News Mundo, москвичи требуют за 26-летнего форварда 6 миллионов евро. В Бразилии считают стоимость завышенной.

Педро Роша перешел в «Спартак» в 2017 году из «Гремио», его приобретение обошлось красно-белым в 12 миллионов евро. Нападающий отыграл 19 матчей за московский клуб, записал на свой счет один гол и сделал две результативные передачи. С начала текущего года Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды. Игрок не выходил на поле с 5 сентября и пропустил уже пятнадцать встреч.

«Фламенго» на данный момент располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Бразилии, набрав 35 очков по итогам 19 туров. Лидером чемпионата является «Интернасьонал», в активе которого 35 очков.