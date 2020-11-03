«Атлетико» вышел вперед в матче с «Локомотивом» в Москве

Мадридский «Атлетико» открыл счет в матче с «Локомотивом», который в настоящее время проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый и пока единственный гол забит на 18-й минуте. Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера навесил в штрафную, а защитник Хосе Мария Хименес головой переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.

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