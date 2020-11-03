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  • 22:19,  3 ноября 2020
Футбол
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«Атлетико» вышел вперед в матче с «Локомотивом» в Москве

&#171;Атлетико&#187; вышел вперед в матче с &#171;Локомотивом&#187; в Москве
Маринато Гилерме. Фото: Instagram

Мадридский «Атлетико» открыл счет в матче с «Локомотивом», который в настоящее время проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый и пока единственный гол забит на 18-й минуте. Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера навесил в штрафную, а защитник Хосе Мария Хименес головой переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.

Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

Напомним, «Локомотив» после двух матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, единственный мяч «Локо» забил Антон Миранчук.

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