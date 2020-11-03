Миранчук с пенальти сравнял счет в матче «Локомотива» с «Атлетико»

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счет в матче с мадридским «Атлетико». Он реализовал пенальти на 26-й минуте встречи, которая в настоящий момент проходит на стадионе «РЖД Арена».

Первый гол забит на 18-й минуте. Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера навесил в штрафную, а защитник Хосе Мария Хименес головой переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.

Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.