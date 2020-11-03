Миранчук с пенальти сравнял счет в матче «Локомотива» с «Атлетико»

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счет в матче с мадридским «Атлетико». Он реализовал пенальти на 26-й минуте встречи, которая в настоящий момент проходит на стадионе «РЖД Арена».
Первый гол забит на 18-й минуте. Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера навесил в штрафную, а защитник Хосе Мария Хименес головой переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.
Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.
Напомним, «Локомотив» после двух матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, единственный мяч «Локо» забил Антон Миранчук.
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