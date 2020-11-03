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  • 22:19,  3 ноября 2020
Футбол
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Миранчук с пенальти сравнял счет в матче «Локомотива» с «Атлетико»

Миранчук с пенальти сравнял счет в матче &#171;Локомотива&#187; с &#171;Атлетико&#187;
Антон Миранчук. Фото: instagram.com/miranchuk__jr

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счет в матче с мадридским «Атлетико». Он реализовал пенальти на 26-й минуте встречи, которая в настоящий момент проходит на стадионе «РЖД Арена».

Первый гол забит на 18-й минуте. Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера навесил в штрафную, а защитник Хосе Мария Хименес головой переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.

Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

Напомним, «Локомотив» после двух матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, единственный мяч «Локо» забил Антон Миранчук.

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