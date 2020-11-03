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  • 22:19,  3 ноября 2020
Футбол
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«Локомотив» и «Атлетико» обменялись голами в первом тайме

&#171;Локомотив&#187; и &#171;Атлетико&#187; обменялись голами в первом тайме
Фанаты "Локомотива". Фото: официальный сайт клуба

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился первый тайм футбольного матча между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, после 45 минут игры счет равный — 1:1.

Гости открыли счет уже на 18-й минуте. Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера навесил в штрафную, а защитник Хосе Мария Хименес головой переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.

К 25-й минуте равновесие было восстановлено: полузащитник хозяев Антон Миранчук успешно реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой в штрафной площади.

Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

Напомним, «Локомотив» после двух матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, единственный мяч «Локо» забил Антон Миранчук.

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