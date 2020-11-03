«Локомотив» и «Атлетико» обменялись голами в первом тайме

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился первый тайм футбольного матча между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, после 45 минут игры счет равный — 1:1.

Гости открыли счет уже на 18-й минуте. Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера навесил в штрафную, а защитник Хосе Мария Хименес головой переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.

К 25-й минуте равновесие было восстановлено: полузащитник хозяев Антон Миранчук успешно реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой в штрафной площади.

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