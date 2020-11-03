Парад-открытие этапа Кубка России в Казани и пресс-конференции отменены

Церемония открытия четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию отменена. Соревнования будут проходить в Казани в период с 8 по 12 ноября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство спорта Республики Татарстан, парад-открытие и пресс-конференции в рамках турнира отменены. Также отмечается, что журналисты будут допущены во дворец спорта только при наличии отрицательного теста на коронавирус, а в микст-зоне смогут находиться не более пяти корреспондентов одновременно.

Ранее стало известно, что соревнования будут проходить со зрителями. Ледовый дворец, рассчитанный на 3 345 посетителей, будет заполнен более чем на 70%. Таким образом, посетить соревнования смогут 2 330 человек.