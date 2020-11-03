Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил за поздравления в честь дня рождения. Сегодня, 3 ноября, ему исполнилось 38 лет.

«Спасибо всем за поздравления! Я счастлив, что у меня столько друзей, и это очень здорово», – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографии с сыном Александром и супругой Яной Рудковской. Также экс-спортсмен показал праздничный торт, украшенный его фигуркой на подиуме.

Напомним, ранее Плющенко получил поздравления с днем рождения от тренеров собственной академии «Ангелы Плющенко». В «сторис» официального «Инстаграма» академии появилась фотография с письмом от тренеров. Примечательно, что в списке поздравивших нет Сергея Розанова, который начал работу в академии в мае текущего года.