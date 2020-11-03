60-летнему легендарному экс-футболисту сборной Аргентины Диего Марадоне требуется экстренная операция.

Как сообщает TyC Sports, в ближайшее время он будет прооперирован из-за кровоизлияния в мозг. При этом личный врач Марадоны утверждает, что экс-футболист прибыл в больницу самостоятельно и не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

Последний раз Марадона появлялся на публике в пятницу, 30 октября. Он присутствовал на матче первого тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем экс-футболисту вручили памятную доску, после чего он покинул стадион, сославшись на плохое самочувствие.

Позже сообщалось, что Марадона был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.