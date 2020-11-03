В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился футбольный матч между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды не выявили победителя, итоговый счет — 1:1.

Оба гола были забиты в ходе первого тайма, гости открыли счет уже на 18-й минуте. Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера навесил в штрафную, а защитник Хосе Мария Хименес головой переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.

К 25-й минуте равновесие было восстановлено: полузащитник хозяев Антон Миранчук успешно реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой в штрафной площади.

Ответная встреча между командами состоится 25 ноября в Мадриде (Испания).