Донецкий «Шахтер» разгромно уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Киеве (Украина) на НСК «Олимпийский» и завершилась со счетом 0:6 в пользу гостей.

Форвард «Боруссии» Алассан Плеа открыл счет уже на 8-й минуте матча. Спустя девять минут защитник «Шахтера» Валерий Бондарь стал автором автогола. В середине первого тайма Плеа оформил дубль и сделал счет разгромным.

За минуту до перерыва защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини отправил еще один мяч в ворота «Шахтера». Во втором тайме были забиты еще два гола: на 65-й минуте отличился полузащитник Ларс Штиндль, на 78-й — Плеа оформил хет-трик.

«Боруссия» М набрала 5 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы В. «Шахтёр» с 4 очками идет на втором месте.