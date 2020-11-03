Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала обновленный список участников четвертого этапа Кубка страны, который будет проходить в Казани в период с 8 по 12 ноября.

Чемпион мира среди юниоров-2018 Алексей Ерохов пропустит соревнования, вместо него в предварительном списке значится Егор Рухин. Оба фигуриста в минувшее межсезонье покинули группу Этери Тутберидзе, Ерохов перешел к Виктории Буцаевой, Рухин — к Елене Буяновой.

У женщин вместо Виктории Пфеффер выступит Анастасия Тараканова.

В соревнованиях спортивных пар не примут участия Мария Павлова и Илья Спиридонов.

Ранее стало известно, что четвертый этап Кубка России будет проходить со зрителями, Ледовый дворец в Казани разрешено заполнить на 70%.