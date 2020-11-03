Директор HellRaisers Алексей Слабухин поделился своими мыслями приходе нового игрока в команду по Dota 2. По словам СЕО, Илья lil me alone Ильюк очень сильно мотивирован к игре, что в данный момент является большой редкостью.

Что мне в нём lil me alone понравилось — это его мотивация. Это сейчас большая редкость, когда игроки прямо заряжены. Он привнёс новый дух, идеи. Им просто все довольны сразу были, и он сразу же подошёл в состав. Пока на текущий момент мне ситуация в команде нравится. Понятное дело, были какие-то конфликты, которые были на предыдущем чемпионате — ESL One Germany 2020. Они сейчас решились плюс-минус.

Алексей Слабухин также добавил, что у организации в ближайшее время появится несколько амбассадоров, причём один из них никак не связан с киберспортом. Трансферная политика тоже устраивает директора, и он видит серьёзный потенциал у коллектива в перспективе.

Ранее lil me alone в интервью официальному каналу киберспортивной организации отметил, что некоторые медийные личности время от времени подтрунивают аудиторию и тем самым поднимают ещё большую волну хейта в сторону киберспортмена.