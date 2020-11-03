Январские этапы Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе пройдут без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает официальный сайт соревнований, Ассоциация содействия зимним видам спорта (WSRO) проконсультировалась с местными органами здравоохранения и приняла решение проводить этапы без болельщиков.

Организаторы вернут деньги тем болельщикам, которые уже приобрели билеты на соревнования.

Напомним, в Оберхофе состоятся два подряд этапа Кубка мира. В период с 7 по 10 января там будет проходить пятый этап, затем с 13 по 17 января состоятся гонки, перенесенные из Рупольдинга. Решение о сдвоенных этапах было принято с целью сократить количество переездов и обезопасить спортсменов от заражения коронавирусом.