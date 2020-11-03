«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико», Анастасия Тараканова заявлена на 4-й этап Кубка России. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

«Локомотив» и «Атлетико» поделили очки

Московский «Локомотив» на своем поле принимал мадридский «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась вничью со счетом 1:1, оба гола были забиты в первом тайме. На 18-й минут защитник Хосе Мария Хименес головой отправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме. На 25-й минуте полузащитник хозяев Антон Миранчук успешно реализовал пенальти.

Марадоне нужна срочная операция из-за кровоизлияния в мозг

60-летнему легендарному экс-футболисту сборной Аргентины Диего Марадоне требуется экстренная операция. Как сообщает TyC Sports, в ближайшее время он будет прооперирован из-за кровоизлияния в мозг.

Тараканова и Рухин заявлены на этап Кубка России в Казани

В составе участников четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани произошли изменения. Алексей Ерохов пропустит соревнования, его место займет Егор Рухин. У женщин снялась Виктория Пфеффер, вместо нее выступит Анастасия Тараканова.

Поветкин в больнице с коронавирусом, реванш с Уайтом перенесен

Российский боксер Александр Поветкин госпитализирован с коронавирусом, заболевание протекает не бессимптомно. В связи с этим его бой с Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября, перенесен. Предварительная дата реванша — 30 января.

Иммобиле и Лейва не сыграют с «Зенитом»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле не примет участие в матче с петербургским «Зенитом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Также в Петербург не полетел бразильский полузащитник Лукас Лейва.