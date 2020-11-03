Датская команда Astralis выиграла G2 в рамках онлайн турнира BLAST Premier Fall 2020 по CS:GO Коллектив Питера dupreeh Расмуссена справился со своими оппонентами в близкой борьбе со счётом 2:1.

Dust2: Astralis 11 — 16 G2

Nuke: Astralis 16 — 12 G2

Inferno: Astralis 19 — 15 G2

Игрок команды Astralis по CS:GO Питер dupreeh Расмуссен поделился своим мнением о встрече в личном аккаунте в твиттере. Киберспортсмен считает, что за встречу Astralis отдали слишком много раундов.

Выиграли этот марафон против новой G2. Что за матч! Сейчас мы проигрываем слишком много раундов, которые не должны, но это лишь часть прогресса на пути к форме, в которой мы хотим находиться. Спасибо за поддержку!

Двумя лучшими игроками матча стали братья Никола NiKo Ковач и Неманья HuNter Ковач, Которые сыграли с рейтингом выше среднего, однако их индивидуальная статистика не помогла европейскому коллективу завоевать решающие очки.

G2 упали в нижнюю сетку, где 4 ноября в 18:30 сразятся с победителем пары MIBR против FURIA.