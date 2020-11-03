Директор AVANGAR Ёнгун Ким поделился финансовыми достижениями своего бывшего коллектива на турнире серии Мейджор по CS:GO. В интервью казахстанскому каналу Forbes Ким отметил, что призовой фонд не является основным источником заработка киберспортсменов и организации.

Если у игроков свои стикеры, у Valve политика, что деньги с них только игрокам должны идти. А есть которые чисто для организации. Чтобы вы понимали, призовой фонд мейджора — это не миллион долларов на самом деле. Если посчитать, то мы со стикеров заработали вместе с игроками почти полмиллиона долларов.

Также генеральный директор поделился информацией о зарплатах игроков. Самую большую получал AdreN, ему платили порядка 14 000 долларов в месяц. Ёнгун Ким сравнил такую зарплату с оплатой местных футболистов высокого уровня.

AVANGAR продала свой состав по CS:GO на пике организации Virtus.pro. Эксперты считают, что «медведи» купили рост за $2 млн. Генеральный директор AVANGAR также подтвердил данную сумму, назвав её близкой.