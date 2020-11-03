Бывший игрок команды Team Empire по Valorant Вадим tian Филькин после инцидента с парикмахерской и уходом из команды опубликовал в своём сообществе «ВКонтакте» длинный пост, где рассказал свою версию истории. Филькин признался, что столкнулся с агрессией и словесными конфликтами с менеджментом.

Моё отношение к орге резко изменилось после пары моментов при разговоре в дискорде с самим nirvana_sf(представитель Team Empire). Когда я зашёл и внятно объяснил человеку, что тратить на игру 10-12 часов в день и доджить учёбу и всё остальное в моей жизни без зп я просто не смогу, а это необходимо, что бы мы показали свой максимум на FS. Он мне ответил так “Нам нужны чемпионы, которые играют за идею.

Киберспортсмен также заметил, что первые проблемы появились из-за подписания контракта, в котором не была прописана зарплата и был пункт бай-аута до нового года.

Ранее Team Empire объявила о том, что коллектив покинул игрок Вадим tian Филькин из-за непрофессионализма в работе и ответственности перед командой. Представитель организации Максим Nirvana_sf Залилов заявил, что киберспортсмен отказался играть турнир из-за похода в парикмахерскую и данный факт стал финальной точкой в работе с tian.