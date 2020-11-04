Dosia стал амбассадором CTRL PLAY

2020 World Championship прошёл без заражений коронавирусом

Игрок Empire отказался играть турнир из-за похода к парикмахеру

В новой дисциплине от Riot Games Valorant ещё не прошло ни одного серьёзного турнира для СНГ-региона, а конфликты игроков и организации уже есть. Team Empire объявила о том, что коллектив покинул игрок Вадим tian Филькин из-за непрофессионализма в работе и ответственности перед командой.

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Tian: Моё отношение к Team Empire резко изменилось