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Игрок Empire отказался играть турнир из-за похода к парикмахеру
В новой дисциплине от Riot Games Valorant ещё не прошло ни одного серьёзного турнира для СНГ-региона, а конфликты игроков и организации уже есть. Team Empire объявила о том, что коллектив покинул игрок Вадим tian Филькин из-за непрофессионализма в работе и ответственности перед командой.
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