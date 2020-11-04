Петербургский «Зенит» сегодня, 4 ноября, на своём поле принимает итальянский «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Газпром-Арена», начало назначено на 20:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Команды рассудит бригада арбитров из Португалии, во главе которой выступит арбитр Артур Соареш Диаш. Ему будут помогать Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш, они отработают на боковых линиях. Резервным арбитром на матч назначен Антониу Нобре.

Отметим, «Зенит» пока идет четвертым в своей группе, поскольку проиграл два стартовых матча на этом этапе Лиги чемпионов: дома со счетом 1:2 «Брюгге» и на выезде со счетом 0:2 дортмундской «Боруссии». «Лацио» на своем поле обыграл дортмундцев, но затем сыграл вничью с «Брюгге».