Испанская «Севилья» сегодня, 4 ноября, на своём поле принимает «Краснодар» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начало назначено на 23:00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи будет доступна здесь:

Главным арбитром на матч между «Севильей» и «Краснодаром» назначен немецкий арбитр Феликс Брых. Помогать ему на боковых линиях будут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр — Даниэль Зиберт. Арбитр ВАР — Марко Фритц.

«Краснодар» пока имеет в своей копилке одно очко после ничьи с «Ренном» в первом туре группового этапа, во втором туре команда Мурада Мусаева разгромно проиграла «Челси». «Севилья» набрала 4 очка, сыграв вничью с «Челси» и победив «Ренн».