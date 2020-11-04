Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира по футболу Диего Марадона успешно перенес экстренную операцию на головном мозге.

О результатах оперативного вмешательства сообщил пресс-секретарь экс-футболиста и тренера Себастьян Санчи в своем профиле в «Инстамграме».

«Операция Диего Марадоны закончилась, и она прошла успешно. Все прошло по плану. С Диего все в порядке, и он отдыхает в своей палате», — написал Себастьян Санчи.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Марадоне диагностировали субдуральную гематому, которую он мог получить из-за занятий боксом или при падении спиной назад. Личный врач Диего Марадоны сообщал о том, что его подопечный лег в клинику на три дня для восстановления гидратации.