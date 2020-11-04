Федерация футбола Италии сообщила о начале расследования в отношении римского «Лацио», который подозревают в нарушении медицинских протоколов, принятых для сдерживания распространения коронавируса.

Информация появилась на официальном сайте федерации. В сообщении сказано, что на прошлой неделе в клубе была проверка после информации о возможных положительных тестах на COVID-19 у некоторых игроков. В ходе проверки опросили президента клуба Клаудио Лотито и врача Иво Пульчини, а также забрали отчеты о тестировании на коронавирус перед игрой с «Брюгге» и игрой с «Торино».

«Лацио» официально запросил отчеты о тестах накануне встречи с «Зенитом» в Лиге чемпионов: по их результатам УЕФА запретил участвовать в матче форварду Чиро Иммобиле, хавбеку Лукасу Лейве и вратарю Томасу Стракоше. В то же время эти футболисты в минувшее воскресенье играли против «Торино», но не выступали против «Брюгге» в среду.