Главный тренер итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Слова Гасперини цитирует портал Sky Sport Italia. В интервью после матча Гасперини отметил, что «Аталанте» стоит задуматься о том, как бороться с таким типом соперников. Как считает тренер, страха не было и команда играла с привычной уверенностью, но не могла поддерживать обычную интенсивность.

«Игры каждые три дня отнимают много энергии, но это то, с чем команды, выступающие в еврокубках, должны мириться», — заявил Гасперини.

Напомним, «Ливерпуль» разгромил «Аталанту» в Бергамо со счетом 5:0, хет-трик в матче оформил Диогу Жота, по мячу забили Садио Мане и Мохаммед Салах.