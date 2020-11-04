Российский нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил лучший гол месяца в РПЛ.

Пресс-служба лиги сообщает о том, что именно гол Заболотного был признан лучшим октябрьским голом в Российской Премьер-лиге: это мяч в ворота «Ростова» в 10-м туре РПЛ, его Заболотный забил ударом в падении через себя. В этой игре «Сочи» победил со счетом 4:2, а форвард оформил дубль.

Отмечается, что решающим в голосовании стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос именно за мяч Заболотного. По мнению болельщиков, лучшим голом октября 2020 года стал мяч игрока ЦСКА Николы Влашича в ворота тульского «Арсенала», а по мнению экспертов телеканала «Матч Премьер» — гол футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ворота «Ахмата».